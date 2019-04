von svz.de

04. April 2019, 08:25 Uhr

Die Tagesstätte für Suchtkranke in der Wahrenberger Straße 2 in Wittenberge veranstaltet am 12. April um 14 Uhr in Verbindung mit dem Café Clean ihren diesjährigen Osterbasar. Angeboten werden neben selbstgebackenem Kuchen verschiedene Dekostücke, die aus Holz bzw. Pflanzen für den Basar angefertigt werden.