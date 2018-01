Junge Wittenberger voller Ideen : Pavillon und Hundewiese

Gymnasiasten werden im Kunstkurs zu Landschaftsplanern. Ideen für Clara-Zetkin-Park entstehen

von Barbara Haak

18. Januar 2018, 11:00 Uhr

Es ist kein Geheimnis: Schüler aus dem Gymnasium haben im Clara-Zetkin-Park gegenüber ihre Schule einen Treff. Dort wird geredet und auch geraucht. Die jungen Leute sind gern dort. Jetzt rückt dieser Treff ins Licht der Öffentlichkeit. Oder richtiger gesagt, Schüler aus der 11. Klasse rücken ihn in die Öffentlichkeit. Denn in einem auf vier Semester angelegten Seminarkurs Kunst mit Bezug zu Stadt-, Freiraum- und Landschaftsplanung entwickeln die jungen Leute Gestaltungsideen für den Treff. Eingebettet sind diese in ein neues Gesamtkonzept für das Parkgelände zwischen Perleberger Straße und Sandfurttrift.

Es ist ein Kunstprojekt, auf das sie Lust haben, sagen Lilli Ann Kühn und Vanessa Schulz. Sie denken, dem Park könnten einige Veränderungen auf jeden Fall gut tun. Gemeinsam mit Sarah Sellinat und Jennifer Hecht bilden die Schülerinnen eine Projektgruppe. Sie, wie auch ihre Mitschüler aus den anderen Gruppen, hatten Ende der letzten Woche eine erste große Bewährung zu bestehen. Gemeinsam mit ihren Fachlehrerinnen Kathrin Lockenvitz und Beate Groschinski waren sie ins Rathaus eingeladen, um dort ihre ersten Gestaltungsideen zu präsentieren und zu erklären, warum diese so und nicht anders aussehen.

Gespannt hören unter anderem Stadtbauamtschef Martin Hahn und Tiefbau-Mitarbeiter Harald Schulz, Peggy Heyneck als Umweltfachfrau und Marcel Elverich (SPD) als Vorsitzender des Bau- und Wirtschaftsausschusses, was Willi Bobe und Tino Rehbohm; Sarah Sellinat, Jennifer Hecht, Vanessa Schulz und Lilli Ann Kühn; Eileen Brünsch und Carolin Kretschmer sowie die anderen Projektgruppen vorschlagen.

Zwar variierend in Form und Gestalt, sind die Gymnasiasten aber durchweg der Meinung, dass sie ihren Parktreff mit einem Pavillon aufwerten sollten, der optisch was hermacht und Witterungsschutz bietet. Mehrfach taucht auch die Idee einer Hundewiese auf. Eileen Brünsch und Carolin Kretschmer haben mit Parkbesuchern gesprochen. Der Vorschlag, eine separate Fläche für Vierbeiner auszuweisen, käme gut an. Aber das Gelände müsste eingezäunt sein. Ein anderes Thema sind die Wege bzw. deren Zustand. Schüler schlagen vor, sie zu pflastern, auch im Interesse von Rollstuhlfahrern und Radlern. Marcel Elverich fragt nach, ob das für alle Wegverbindungen oder nur für die Hauptwege gelten soll. Harald Schulz regt an, statt über Pflastersteine lieber über wassergebundene Decken nachzudenken.

Und wie sieht es mit Bänken aus? Auf jeden Fall müssten es mehr sein, möglichst auch aus Naturmaterial, passend zum Park eben, schlagen die jungen Leute vor.