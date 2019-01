Infotag : Perleberger Oberschule stellt sich vor

von dori

07. Januar 2019, 21:42 Uhr

An diesem Sonnabend, 12. Januar, dürfte in der Friedrich-Gedike-Oberschule tüchtig Betrieb herrschen. Das jedenfalls wünschen sich Lehrer und Schüler. Sie laden insbesondere die künftigen Siebtklässler ein, sich selbst ein Bild zu machen, wie der Schulalltag hier ausschaut, so Schulleiterin Jutta Barfuß. Von 10 bis 12 Uhr steht ihnen das Gebäude offen, können sie sich über das Unterrichtsangebot einschließlich der vier Wahlpflichtbereiche, die hier angeboten werden, informieren. Ebenso über die offenen Ganztagsangebote, Förderkurse und Differenzierungsunterricht sowie die hier möglichen Schulabschlüsse. „Die Agentur für Arbeit und auch Vertreter des Oberstufenzentrums Wittenberge haben wir zudem eingeladen, die gleichso Fragen der Schüler und Eltern beantworten werden“, so Jutta Barfuß.

Natürlich werden auch die Schüler selbst darüber berichten, wie Schule hier ist. Sie werden ihre Arbeiten vorstellen und Exponate aus dem Unterricht. Die Musik-AG übernimmt den kulturellen Part an diesem Sonnabend. Schüler der jetzigen 7. Klasse laden zudem in das eigens für die hoffentlich vielen Gäste eingerichtete Schülercafé ein.