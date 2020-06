Feuerwehreinsatz in Kunow : Pferd aus Fäkaliengrube befreit

Sieben Feuerwehrleute bei ungewöhnlichem Einsatz in Kunow

Avatar_prignitzer von René Hill

09. Juni 2020, 14:15 Uhr

„Tier in Not“ hieß das Alarmierungsstichwort am Dienstagvormittag um 9.35 Uhr. In Kunow war ein Pferd in eine Fäkaliengrube gefallen. So rückten drei Kameraden aus Gumtow und vier Kameraden aus Perleberg aus, um das Tier aus seiner Notlage zu befreien.

Vor Ort war auch Elke Bader, die für die Feuerwehren in der Gemeinde Gumtow verantwortlich ist.

„Es war das Pferd des Grundstückseigentümers“, berichtet sie dem „Prignitzer“. „Wie es in die missliche Lage kam, kann niemand sagen, lässt sich nicht nachvollziehen.“ Auch könne keiner sagen, wie lange das Pferd bis zur Rettung ausharren musste.

Die Kameraden haben die Abdeckung entfernt und Kies in die Fäkaliengrube geschüttet. „Irgendwann konnte das Pferd selbstständig die Grube wieder verlassen“, sagt Elke Bader. Nach knapp einer Stunde war die Rettungsaktion beendet.