Dallmin : Pkw fährt gegen Alleebaum

von svz.de

24. Januar 2019, 08:58 Uhr

Um 1.15 Uhr geriet in der Nacht zu gestern ein Fahrer mit seinem Pkw in der Eichenallee aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Dabei wurde der Wagen so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Test an Ort und Stelle ergab einen Wert von 0,6 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt.