Wittenberge : Polizeiorchester begrüßt 2019

von svz.de

10. Januar 2019, 07:05 Uhr

Traditionell gestaltet das Landespolizeiorchester Brandenburg das Neujahrskonzert im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge.

So auch in diesem Jahr. Am 19. Januar um 16 Uhr tauchen die Musiker in die inzwischen 101-jährige Ufa-Geschichte ein und bieten den Besuchern ein ganz besonderes „Filmschlager-Neujahrskonzert“. Der Potsdamer Klangkörper tritt in Wittenberge unter der musikalischen Leitung von Christian Köhler auf.

Karten für das Neujahrskonzert gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation (Telefon) 03877 9291 -81/-82.