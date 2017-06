Debatte um Trinkwasser : Prignitzer Wasser fast nitratfrei

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Keine Nitratbelastung im Prignitzer Trinkwasser. Mit dieser klaren Aussage reagiert der Landkreis auf eine Erhebung des Umweltbundesamtes. Die kam zu dem Ergebnis, dass knapp ein Drittel der untersuchten Grundwasserkörper in Deutschland zu hohe Nitratwerte aufweisen (wir berichteten). Ursache sei die Landwirtschaft, die Folge ein drastischer Anstieg der Wasserpreise, weil Versorger mehr in die Aufbereitung investieren müssten.

„Einmal jährlich untersuchen wir alle großen Versorgungsanlagen in der Prignitz. Beanstandungen gab es bisher nie“, reagiert Jan Waldmann vom kreislichen Gesundheitsamt auf unsere Anfrage. Hingegen würden in privat genutzten Gartenbrunnen häufiger belastende Nitratwerte gemessen.

Das Trinkwasser aber werde aus tiefer liegenden Schichten gefördert. Teils sind die Brunnen 20 bis 80 Meter tief. Über diesen Grundwasserleitern liegen Schichten aus Lehm oder Ton, sie riegeln zusagen das wertvolle Nass ab, erklärt Waldmann. Weder Nitrat noch andere Schadstoffe könnten so tief ins Erdreich eindringen. 99 Prozent der Haushalte seien an das Trinkwassernetz angeschlossen, es besteht eine Anschlusspflicht.

Dass die Situation bei Privatbrunnen eine andere ist, zeigte sich im vergangenen Sommer. Der Verein VSR-Gewässerschutz hatte 54 von Bürgern abgegebene Wasserproben untersucht und in jeder siebten lag die Nitratkonzentration oberhalb des Grenzwertes der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter (mg/l). In Neuhausen waren es 110 mg/l, in Karstädt 119. Waldmann spricht von „regelmäßigen Überschreitungen in geringen Teilen“. Flächenmäßig könne nicht von einer Nitratbelastung der Böden gesprochen werden. Meist zapfen private Brunnen die erste Grundwasserleitung in acht bis 15 Metern Tiefe an. Gemessene Nitratwerte könnten ihre Ursache vor langer Zeit haben. „Das kann ein Misthaufen in den 50er Jahren gewesen sein, dessen Folgen noch immer schwach nachweisbar sind“, sagt Waldmann.

Schutzauflagen könnten Preise treiben





„Wir haben in unserem Verbandsgebiet keine Probleme mit Nitratbelastungen in dem gewonnenen Trinkwasser“, bestätigt Silvia Klann, Verbandsvorsteherin des Westprignitzer Trink- und Abwasserzweckverbandes WTAZV. Man liege bei allen Brunnen weit unterhalb des Grenzwertes von 50 mg je Liter. Die Werte werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie bei drei Untersuchungen pro Jahr überprüft, zudem werde jeder Brunnen einmal jährlich untersucht. „Wir beziehen kein Trinkwasser aus Oberflächenwasser und liegen daher bei den Tiefbrunnenwassern unter 0,1 mg Nitrat“, sagt Detlef Gottwald, technischer Leiter des WTAZV.

Mit Preissteigerungen, die auf umfangreiche Reduzierung des Nitratgehaltes zurückzuführen wären, kalkuliert man daher weder kurz- noch mittelfristig für das Verbandsgebiet. Man dürfe aber nicht außer Acht lassen, so Silvia Klann, dass der Trinkwasserschutz die Zweckverbände auch Geld kostet. „Wir weiten unsere Trinkwasserschutzgebiete aus. Wenn wir in diesem Zuge Schutzauflagen und Einschränkungen für Flächeneigentümer wie etwa Landwirte erlassen, müssen wir dafür Ausgleichszahlungen an die Eigentümer leisten.“ Preissteigerungen aus diesem Grund wären perspektivisch wahrscheinlicher als aus der Nitratreduzierung.

Auch im Versorgungsgebiet der Wittenberger Stadtwerke sei das Nitratproblem bisher nicht aufgetaucht, so Christian Kantor, Prokurist und Leiter des Netzbetriebes. „Das langjährige Monitoring an unseren Pegelbrunnen hat keine steigenden Werte ergeben.“ Sicher schaue man auf die im umliegenden Trinkwasserschutzgebiet bewirtschafteten Äcker. „Erfreut sind wir nicht, wenn die Landwirte Gülle ausbringen. Sollten wir das Gefühl haben, dass die Düngung zu dicht an unserer Trinkwasserschutzzone dran ist und dies gegen die Verordnung verstößt, dann melden wir das der unteren Wasserbehörde des Kreises“, so Kantor. Dass ein Flächeneigentümer im Rahmen der Schutzmaßnahmen reglementiert und vom Wasserversorger entschädigt werden müsse, sei zuletzt vor etwa zehn Jahren ein Thema gewesen. Die Hürden dafür lägen aber recht hoch, weil es Gutachten voraussetze, in denen die Einbußen konkret dargelegt werden. Zumindest aus jetziger Perspektive verursachen weder Nitrate noch Entschädigungen höhere Kosten bei den Stadtwerken.

Im Osten vorausschauend geplant





Im Osten habe man zeitig eine große Sensibilität für das Thema Trinkwasser entwickelt, so Holger Lossin, Geschäftsführer des Perleberger Versorgers PVU. „Man sieht es an unserem Werk in Wüsten Buchholz, vor 30 Jahren hat man sich auch geologisch vorausschauend Gedanken gemacht, was der ideale Standort zur Trinkwasserförderung ist.“ Bei Fördertiefen von 90 bis 128 Meter messe man hier Nitratwerte von etwa 0,2 Milligramm pro Liter. „Unser Leitungswasser hat beste Qualität. Lassen sie das Wasser im Supermarkt einfach stehen“, so Lossin. „Die Landwirte müssen sich natürlich an die Vorgaben halten und werden von uns für Einschränkungen entschädigt. Die Kosten sind aber im Trinkwasserpreis schon mit drin.“ Ob spätere Regelungen in diesem Fall sich verschärfend auf die Preisentwicklung auswirken, könne er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen, es sei aber weniger wahrscheinlich.