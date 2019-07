Elblandfestspiele 2019 : Proben für die Elblandfestspiele

Orchesterprobe in Potsdam Babelsberg

von Hanno Taufenbauch

09. Juli 2019, 14:00 Uhr

Mit Filmmusik aus „1492“ begann am Dienstag die erste Orchesterprobe in Potsdam Babelsberg für die Elblandfestspiele. Dirigent Robert Reimer kam direkt von der Staatsoper München. Musik von Verdi bis Milva - mehr als 30 Titel stehen auf dem Programm. Schwerstarbeit für Dirigent und Filmorchester. Am Abend folgte die Solistenprobe mit Klavier. Ab Donnerstag wird in Wittenberge geprobt.