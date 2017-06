Hafengaststätte Lenzen : Querelen verzögern den Start im Hafenlokal

vergrößern 1 von 1 Foto: Torsten Gottschalk 1 von 1

Gute Nachrichten gibt es für Einheimische, Bootsführer oder Radtouristen: Die schwimmende Gaststätte im Lenzener Sportboothafen an der Elbe soll nach gut einem Jahr Zwangspause wieder in Betrieb genommen werden. „Etwa Mitte Juli soll das Hafenlokal wieder eröffnen“, bestätigte Lenzens Bürgermeister Christian Steinkopf.

Vor mehr als einem Jahr wurde der beim Elbehochwasser 2013 in Mitleidenschaft gezogene Ponton mit der darauf installierten Hafengaststätte in eine Hamburger Werft gezogen und dort umfangreich saniert. Erst Ende Oktober 2016 kehrte der 29 Meter lange und 15 Meter breite Ponton in den Lenzener Hafen zurück und wurde winterfest gemacht.

Damals hatte der Abtransport der Hafengaststätte für Kritik gesorgt, da dieser erst zu Beginn der Tourismussaison über die Bühne ging. Doch das Gesamtpaket aus Finanzierung, Ausschreibung und Auftragsvergabe zog sich nach Angaben des Amtes Lenzen-Elbtalaue länger hin als geplant. Für die in Wittenberge beheimatete Betreiberin der Gaststätte war die gesamte Saison damit gelaufen.

Doch dann sollte das Lokal im Frühjahr diesen Jahres eigentlich wieder voll in Betrieb genommen werden, wie Ulf Grünberg vom Motor-Yacht-Club-Lenzen-Elbe (M.Y.C.L.E.) als Pächter des Hafens damals erklärte. Auf Grund einiger „Missverständnisse“ bei der Begleichung von Rechnungen kappte der regionale Anbieter schließlich die Stromzufuhr. Gegenseitige Schuldzuweisungen für das Stromdesaster verhärteten die Fronten der beiden Vertragspartner. „Aufgrund von Verhandlungen konnten wir aber Einigung erzielen. Wir haben einen Weg gefunden, dass der Betrieb weitergehen kann“, sagt „Verhandlungsführer“ Christian Steinkopf.

Bis die alte und neue Bewirtschafterin die Gäste auf dem schwimmenden Ausflugslokal wieder bedienen kann, vergehen noch ein paar Wochen. Nachdem die Stromversorgung wieder gesichert ist, müssen noch einige Arbeiten zur „Sicherung der Betriebsfähigkeit“ erfolgen.



von Hanno Taufenbach

erstellt am 24.Jun.2017 | 16:00 Uhr