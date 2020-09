Zuwachs fürs Museum : Raritäten von Lotte Lehmann

Der Perleberger Karl-Heinz Kaiser überreicht der Stadt mehrere Briefe und zwei Tonaufnahmen der berühmten Sängerin

Avatar_prignitzer von Oliver Gierens

22. September 2020, 05:00 Uhr

Es sind wahre Raritäten, die Karl-Heinz Kaiser mitgebracht hat – und die er der Stadt Perleberg überlassen wird. Ein handgeschriebener Brief von Lotte Lehmann aus dem Jahr 1934 und zwei Schellackplatten mit Aufnahmen der berühmten Perleberger Sängerin.

Seit fünf Jahren lebt Kaiser in Perleberg, und nun macht er der Stadt bereits diese großen Geschenke. „Ich habe einen Freund in Wien“, erzählt er bei einem Pressetermin im Großen Sitzungssaal des Rathauses, „und der besitzt über 20 Briefe von Lotte Lehmann, die ich der Stadt überlassen werde.“ Der Vater dieses Freundes war Kaiser zufolge ein österreichischer Hofrat, der mit Lotte Lehmann befreundet war und laut Kaiser ein „eifriger Sammler“ gewesen sei.

In dem Brief, den er zu dem Termin mitgebracht hat, schreibt die gebürtige Perlebergerin am 20. Februar 1934 an die österreichische Schauspielerin Margarethe Baronin Königswarter-Formes und bedankt sich darin für deren Beistand zum Tode ihrer Mutter.



Schellackplatten aus den 1930er Jahren





Auch die beiden Schellackplatten sind nicht minder wertvoll. Sie stammen aus den 1930er Jahren, sind in Wien aufgenommen worden. Auf einer der Platten singt Lotte Lehmann die Oper „Tosca“ von Puccini, auf der anderen den Trauungsgesang „Wo du hingehst, da will auch ich hingehen“. Für Anja Pöpplau, Leiterin des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg, sind die Platten ein passendes Geschenk. „Wir haben die Noten von Tosca, jetzt haben wir auch die Aufnahme dazu“, freut sich die Museumschefin. Bürgermeisterin Annett Jura fragte dennoch besorgt, ob die Stadt überhaupt noch einen Plattenspieler besitze, um diese Raritäten abzuspielen. Doch Kulturamtsleiter Frank Riedel konnte beruhigen: Ein entsprechendes Gerät ist noch vorhanden.

Lotte Lehmann wurde 1888 in Perleberg geboren. Nach einer Gesangsausbildung in Berlin wechselte sie 1914 nach Wien und hatte Gastauftritte unter anderem in Paris und New York. Nach dem so genannten „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938 emigrierte sie in die USA, wo sie ihre Karriere fortsetzen konnte und 1976 starb.

In Perleberg bildet die Lotte Lehmann Akademie seit 2009 junge Opernsängerinnen und -sänger aus.