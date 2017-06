Perleberg : Recyclinganlage in der Schwebe

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Der Bau einer Recyclinganlage in der Reetzer Chaussee, in der auch Bauschutt geschreddert wird, wurde aus dem Verfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes genommen. Das Vorhaben wurde nicht abgelehnt, eine Entscheidung aber verschoben. Wie nun weiter? Eine Antwort erhofften sich der Gesellschafter und Prokurist der PS Kieswerke GmbH, Steffen Schmelzer, ebenso wie die Verwaltung im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstagabend.

Auch wenn es nicht darum ging, eine Beschlussempfehlung zu geben, so sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass das Vorhaben Recyclinganlage in der Kiesgrube Groß Buchholz wieder aufgenommen wird. Aber nicht, weil inzwischen alle Parteien, vor allem die Anlieger aus den angrenzenden Ortsteilen jetzt vom Projekt selbst und dessen Notwendigkeit überzeugt sind. Das Gegenteil trifft es eher. Das belegte die Diskussion.

Entscheidungsträger an den Tisch holen



Man wolle die Wiederaufnahme der Änderung zum Flächennutzungsplan, „damit wir in eine Abwägung gehen können“, so Malte Hübner-Berger, Ortsvorsteher von Groß Linde. Dem folgte der Ausschuss, sehen sich die Mitglieder nach der Debatte augenscheinlich auch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. „Vielmehr drehe man sich im Kreis“, so Michael Hoheisel (Die Linke). Der Vorschlag von Nadja Schwark, Ortsvorsteherin von Groß Buchholz und zugleich sachkundige Bürgerin im Stadtentwicklungsausschuss, man wolle zuvor die Entscheidungsträger – Bergbauamt, Landesumweltamt und Regionale Planungsgemeinschaft – dazu hören, stieß auf Zustimmung. Jene haben aber bereits ihre Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgegeben. „Keine Behörde äußerte Bedenken“, so Steffen Schmelzer und er ergänzte, dass das auch auf sämtliche notwendigen Voruntersuchungen zutreffe, einschließlich jenen zum Artenschutz.

Ein Argument, warum man im Februar die Entscheidung verschob, war, dass noch Gesprächsbedarf bei den Bürgern bestehe. So traf sich das Unternehmen am 13. Mai mit den Ortsvorstehern, um deren Fragen zu beantworten und Missverständnisse auszuräumen. Gleiches am Montag auf der Einwohnerversammlung in Groß Buchholz. Dennoch seien nicht alle Fragen beantwortet, so Nadja Schwark. „Beantwortet schon, aber sicher nicht zufriedenstellend“, fügte Sandra Saffran vom Bauamt an.

Zusätzlicher Schallschutz und Pflanzmaßnahmen, die diesen noch unterstützen, das Angebot in einer Anlage zum BImSchG-Antrag (Bundes-Immissionsschutzgesetz) oder auch per Eintrag im Grundbuch festzuschreiben, dass mit Ende des Kiesabbaus auch nicht mehr recycelt wird, verhallten. „Auch den Vorschlag, mit der Anlage ins Gewerbegebiet nach Quitzow zu gehen, haben wir geprüft“, sagte Schmelzer. Die Anlage dort würde 600 Meter von der ersten Wohnbebauung dann stehen und das ebenerdig. Wovon die Quitzower sicher auch nicht erbaut wären.

Mit der Umverlegung der Anlage in der Kiesgrube entferne man sich hingegen sogar noch 670 Meter weiter von Groß Linde und Lübzow. Und sie ist in 15 Meter Tiefe.

„Wir wollen diese Recyclinganlage nicht“, brachte es Nadja Schwark schließlich auf den Punkt. Beate Groschinski, Ortsvorsteherin von Lübzow, pflichtete dem bei. Man lebe schon jetzt mit der Geräuschbelästigung. „Warum überhaupt so eine Anlage hier?“

Für das Unternehmen eine existenzielle Frage, um Schwankungen der Kiessandsparte abfangen zu können. In diesem Fall dann mit Abriss und Recycling von Rohstoffen, wie Steffen Schmelzer anführte. Insofern werde das Unternehmen weiter kämpfen. Wie? Nicht über den Klageweg, so Schmelzer. Welche Möglichkeiten es gibt, müsse man noch ausloten.



von Doris Ritzka

erstellt am 28.Jun.2017 | 21:00 Uhr