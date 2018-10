Klein Woltersdorf : Reitverein Lindenhof lädt ein

Zum 3. Hallentrainingstag lädt der Reitverein Lindenhof Klein Woltersdorf e.V. ein.

von Doris Ritzka

29. Oktober 2018, 09:32 Uhr

Am 10. November beginnt um 9 Uhr auf dem Gestüt Lindenhof, Klein Woltersdorfer Straße 5, Groß Pankow, die erste Prüfung. Der Trainingstag findet unter Wettkampfbedingungen statt. Ausgeschrieben sind Prüfungen für Dressur- und Springreiter auf E- und A-Niveau. Für den Reiternachwuchs finden einfache Reiterwettbewerbe in Dressur und Springen statt. Nennungen richten interessierte Teilnehmer bitte an Bianca Krege, Tel. 0172/95 11 006.