Tierparkfest Perleberg : Riesenparty bei Nasenbär und Co.

„Verdammt und dann stehst Du im Regen …“, als Stargast Wolfgang Ziegler seinen größten Hit präsentierte, hatten sich längst die Regenwolken über Perleberg verzogen. Der gebürtige Rostocker – auch im Duett mit seiner Tochter Sabrina – begeisterte das Publikum beim Kinder- und Tierparkfest. Da wurde mitgesungen und -geklatscht, die anschließende Autogrammstunde war begehrt. Genauso wie die vielen bunten Angebote für Groß und Klein. Sei es unter anderem die Feuershow mit Ricci Riccardo, das musikalische Mitmachprogramm für Kinder mit Clown Dago, das Ratespiel 1,2,3 - Mach dich schlau und sei dabei, die Kinderbelustigung mit Hüpfburg, Ponyreiten, Karusselfahren. Fürs Auge wurde den Erwachsenen so einiges geboten. Junge Damen des Energy Showballetts Berlin und Models vom Team tendence aus Plate präsentierten in einer stimmungsvollen Show die Bade- und Wäschemode des Perleberger Fachgeschäfts Claudia Path. Tim Lindemann moderierte locker, charmant durch das Programm des Tierparkfestes, bei dem auch der „Prignitzer“ mit an Bord war.

„Wir hatten morgens schon etwas Sorge wegen des Regens“, sagte Klaus Neumann, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft mbH Perleberg/Karstädt, die den Tierpark betreibt. Doch die verflog letztendlich am späten Mittag, „Klärchen“ kam heraus und die Besucher – weit über tausend Gäste – strömten ganz schnell in den 15 Hektar großen Tierpark, in dem 500 Tiere (80 Arten) leben. „Wir wollten schon ein bisschen eher kommen, haben aber noch abgewartet“, sagt Madeleine Grube-Schneider aus Wittenberge stellvertretend für viele Besucher. „Wir kommen nicht ganz an die Zahlen der Vorjahre ran, aber wir sind sehr zufrieden“, sagte Tierparkleiter Michael Niesler, der noch berichtet: „Das neue Nasenbärengehege wollen wir noch erweitern.“ Bei den Lemuren-Affen soll eine Panoramascheibe angeschafft werden.

Zum Abschluss hatte Fortuna ihren Auftritt. Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura zog den Hauptgewinn von 1500 Euro, den Lotto Brandenburg ebenso sowie noch zweimal 500 Euro zur Verfügung stellte. Er ging gemeinsam an Cindy Steffen mit ihrem Neffen Pepe Steffen, ihrem Freund Mathias Schumacher mit seiner Tochter Mia Düwerth. „Ich bin ganz zittrig. Ich habe noch nie gewonnen", erzählt Cindy Steffen aufgeregt, als sie bei den Lottofeen Sabine Fürst und Nadine Neumann für ihr Gewinner-Quartett die Formalien klärt. Insgesamt wurden 15 Preise verlost. Jahreskarten für den Tierpark und 10er-Karten fürs Freibad in Perleberg stellte die GWG zur Verfügung.





von Martina Kasprzak

erstellt am 05.Jun.2017 | 21:00 Uhr