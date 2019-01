Wolfshagen : Russische Begegnungen

von svz.de

15. Januar 2019, 10:36 Uhr

Der Pianist Andreas Wolter gastiert am kommenden Sonnabend um 15 Uhr im Schloss Wolfshagen. In seinem Programm „Russische Begegnungen“ spielt er überwiegend Werke russischer Komponisten wie Sergej Rachmaninoff, Michail Glinka, Aram Chatschaturjan und Alexander Skrjabin. Es erklingen aber auch Kompositionen von Frederic Chopin und Franz Liszt, deren Werke in musikalischer Hinsicht einen großen Einfluss auf die russischen Komponisten hatten.