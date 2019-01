In der KultURstube : Saatgut-Tausch-Café in Lenzen

BUND-Besucherzentrum bietet Möglichkeiten für blühende Gärten

22. Januar 2019, 10:01 Uhr

Auch wenn es derzeit eisig ist, der Frühling kommt. Das BUND-Besucherzentrum Burg Lenzen lädt deshalb am Sonntag, dem 27. Januar, ab 14 Uhr zum Saatgut-Tausch-Café in die KultURstube Lenzen, Hamburger Straße 48/49 Gärtnerinnen und Gärtner sind eingeladen, selbst vermehrte Pflanzensamen für die kommende Saison mitzubringen, um Tomatensamen, Kohl-, Radieschen- und viele andere Sämereien zu verschenken oder zu tauschen. Zudem werden Saatgut-Raritäten des gemeinnützigen VERN e.V. verkauft.

Das Besucherzentrum will so die Unabhängigkeit der Gärtner und Gärtnerinnen von Saatgut-Konzernen fördern, den Austausch in der Region stärken und die Vielfalt in Gärten und Landschaft erhalten.

Um 16 Uhr gibt es zudem einen Vortrag zum Thema „Fruchtbare Gärten auch im Klimawandel – von Kompost, Trenntoiletten und Terra Preta“. Referent Philipp Gerhardt wird einen Überblick geben, wie auf die häufiger werdenden Dürren reagiert werden kann und wie beim Anbau von Nahrungspflanzen weiterhin stabile Erträge zu gewährleisten sind. Der Schlüssel dazu bildet ein gesunder und geschützter Boden mit einem hohen Humusgehalt. Die Methoden, um einen solchen aufzubauen sind einfach und können von allen in Landwirtschaft und Garten angewendet werden. Hier werden Möglichkeiten der Umwandlung karger Sandböden zu „Terra Preta“ – tiefgründigen Schwarzerden -, sowie Techniken rund um das Prinzip des Waldgartens vorgestellt.