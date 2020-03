Leseraktion : Schicken Sie uns Ihre Fotos zu Freizeittipps

Was sind Ihre Tipps in Corona-Zeiten, damit sich Ihre Kinder oder sie selbst nicht langweilen?

Avatar_prignitzer von Katharina Golze

26. März 2020, 12:30 Uhr

Kontaktverbot. Drinnen bleiben und niemanden treffen, heißt es seit Montag. Kein Spielplatz, kein Kaffeklatsch, kein Kontakt zu mehr als zwei Menschen. Da kann Langeweile aufkommen und Eltern müssen kreativ werden, um ihre Kinder zu bespaßen.

Das Zelt im Kinderzimmer aufbauen? Mit den Kindern online Tanzchoreografien einstudieren oder eine Schnitzeljagd im Garten? Wir wollen wissen, wie Sie die neu gewonnene Freizeit nutzen. Nicht nur mit den Kindern, auch allein, als Paar oder Wohngemeinschaft. Holen Sie die verstaubten Kochbücher raus und kochen Drei-Gänge-Menüs? Lernen Sie mit Youtube Gitarre spielen oder stricken einen Schal für den nächsten Winter?

Fotografieren Sie ihre Ideen

Fotografieren Sie Ihre Freizeittipps und schicken Sie uns Ihre Bilder: an pri@prignitzer.de oder via Facebookseite „Der Prignitzer“. Wir sammeln alle Ideen in einer Online-Bildergalerie und wollen regelmäßig Leserfotos in der Zeitung veröffentlichen.

Freizeittipps in Corona-Zeiten hat auch die Redaktion sowie der Podcast "Das Gelbe vom Landei" gesammelt.