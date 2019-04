Lenzen : Schmackhafte Kräuter finden

von svz.de

17. April 2019, 13:09 Uhr

Zahlreiche, auf Wiesen, Brachen und an Wegrändern wildwachsende Pflanzen sind sehr schmackhaft. Blätter, Blüten, Früchte und Wurzeln eignen sich als Gewürze und wurden früher in der Küche zusammen mit wildwachsenden Gemüsepflanzen verwendet. Interessierte lernen am 27. April auf einem zirka zweistündigen Spaziergang rund um die Burg Lenzen unter der Leitung der Kräuterkennerin Gabriele Clasen heimische Wildkräuter, deren Ernte und Verarbeitung kennen. Einige der gesammelten Wildkräuter werden nach dem Spaziergang verarbeitet. Die Veranstaltung dauert etwa vier Stunden und ist kostenpflichtig. Anmeldung bitte unter Telefon 038792/1221.