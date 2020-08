Schule und Kita wegen Corona geschlossen

Avatar_prignitzer von Ronald Ufer

18. August 2020, 09:12 Uhr

Auch die Ehefrau und die Kinder des bereits am Sonnabend in Wittenberge positiv auf Corona getesteten Mannes sind mit dem Virus infiziert. Die Elblandgrundschule und die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Strolche“ bleiben bis auf weiteres geschlossen, teilte die Stadtverwaltung heute mit. Die Schließung erfolgte auf Anweisung des Gesundheitsamtes des Landkreises Prignitz. Die Kinder, die Ehefrau sowie weitere Kontaktgruppen der Kita und der Grundschule befanden sich seit dem Wochenende in Quarantäne.