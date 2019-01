Wittenberge : Schwimmen lernen

von svz.de

Zwischen dem 2. und dem 16. Februar findet in der Prignitzer Badewelt ein neuer Wochenendschwimmkurs statt. Jeweils samstags und sonntags warten in dem genannten Zeitraum, insgesamt zehn Unterrichtsstunden auf die Schwimmanfänger. Der Unterricht findet von 9 bis 11 Uhr statt. Wer gerne die Ferien nutzen möchte, um sein Seepferdchen zu erlangen, kann vom 4. bis 8 Februar in das kühle Nass der Prignitzer Badewelt in Wittenberge eintauchen. Dann bietet das Team der Badewelt von Montag bis Freitag je zwei verschiedene Zeiten zum Schwimmen lernen an, und zwar von 9 bis 11 Uhr oder von 15 bis 17 Uhr. Wer dabei sein möchte, kann sich telefonisch unter 03877/403515 anmelden.