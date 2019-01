Putlitz : Senioren wollen wieder zur Grünen Woche

von svz.de

09. Januar 2019, 11:22 Uhr

Die Seniorenbetreuerinnen des Amtes Putlitz-Berge laden wie in den vergangenen Jahren wieder zur gemeinsamen Fahrt zur Grünen Woche nach Berlin ein. Am Mittwoch, dem 23. Januar, ist es wieder so weit, dann lockt der Prignitz-Tag.

Wie gewohnt werden alle Senioren des Amtes, die sich angemeldet haben, mit dem Bus von den Wohnorten abgeholt.Wenn noch Platz ist dann können auch amtsfremde Senioren und Jüngere mitkommen. Nachfragen lohnt sich.

Anmeldungen nehmen die Seniorenbetreuerinnen des Amtes entgegen unter den Telefonnummern:

Gundi 0151/20333378

Asta 033981/84948

Marita 0151/20333387