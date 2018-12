Bad Wilsnack : So wird ein Tisch richtig eingedeckt

Gutes Benehmen will auch bei den Schülern der Elbtalgrundschule gelernt sein.

von Paul Grotenburg

19. Dezember 2018, 09:32 Uhr

Alle sind sie ordentlich gekleidet, die Sechstklässler der Elbtalgrundschule in Bad Wilsnack. Auch in diesem Jahr lernen sie gutes Benehmen in einem Restaurant und welche Aufgaben eine Fachkraft im Alltag zu bewältigen hat. Eindecken, Servietten „brechen“, Stühle ausrichten oder Gläser „einsetzen“. Stefanie Zielasko und Marlen Wege vom Vitalhotel Ambiente in Bad Wilsnack zeigen den Steppkes worauf sie zu achten haben. Anschließend mussten die 18 Kinder selber ran. Der Aufenthaltsraum musste für die restlichen Schüler hergerichtet werden - denn diese kamen zum traditionellen Weihnachtsessen und wurden dann mit leckerem Rotkohl und Hähnchen verwöhnt.