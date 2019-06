Wittenberge : Spannung und Unterhaltung

Die Stadtbibliothek lädt Kinder zwischen sechs und zehn Jahren zu drei Veranstaltungen während der Ferien ein.

von Doris Ritzka

20. Juni 2019, 22:00 Uhr

Die Stadtbibliothek lädt Kinder zwischen sechs und zehn Jahren zu drei Veranstaltungen während der Ferien ein. Es wird gespielt, gerätselt, vorgelesen und entdeckt. Die Veranstaltungen finden von 10 und 12 Uhr am 3., am 17. sowie am 31. Juli statt.

Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer 03877/403881.