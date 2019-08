von svz.de

20. August 2019, 08:47 Uhr

Der nächste Samstagssprechtag findet am 24. August statt, teilte die Gemeindeverwaltung mit. An diesem Tag ist das Rathaus in Groß Pankow von 8 bis 11.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können die Bürger ihre Anliegen vorbringen.