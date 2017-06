Jugendzentrum in Wittenberge : Stadt will sich vom „Würfel“ trennen

vergrößern 1 von 1 Foto: Barbara Haak 1 von 1

Die Stadt möchte sich vom „Würfel“ trennen, sie sucht einen freien Träger für die Jugendeinrichtung in der Bad Wilsnacker Straße. Das geschieht mit einem sogenannten Interessenbekundungsverfahren. Es handelt sich um eine Art öffentliches Ausschreibungsverfahren. Wer – wie der Name es sagt – Interesse hat, kann sich mit seinem inhaltlichen und Finanzierungskonzept bei der Stadt bewerben. Über die mögliche Vergabe des „Würfels“ entscheiden anhand dieser Kriterien letztlich die Abgeordneten. 187 000 Euro kostet diese Jugendeinrichtung die Stadt in jedem Jahr. Dem gegenüber stehen Einnahmen von 17 850 Euro. Zwischen 15 und 20 Kinder und junge Leute nutzen die Einrichtung täglich.

Dass der „Würfel“ nicht zwingend in Trägerschaft der Stadt weitergeführt werden müsse, hatte Bürgermeister Oliver Hermann bereits Anfang März im Interview mit dem „Prignitzer“ gesagt. In dem Gespräch war es um den Organisationscheck gegangen, den die Stadt von einem externen Büro hatte vornehmen lassen. Es ging auch um Einsparpotenziale. Der Bürgermeister hatte gesagt, man prüfe die eigene Trägerschaft für den „Würfel“. Nun folgt der Prüfung die Tat. Waltraud Neumann informierte als Hauptamtsleiterin die Mitglieder des Sozialausschusses in dieser Woche darüber, dass es das Interessenbekundungsverfahren geben wird. Die Reaktionen der Ausschussmitglieder reichten von Sorgen, dass es vor allem darum geht, einfach Geld zu sparen, (Karl-Heinz Brüdigam, Linke), über Zweifel an diesem Schritt (Thomas Gregor, SPD), bis hin zu der Meinung, es komme auf die Qualität an (Cornelia Granzow, CDU). Die Stadt geht laut Neumann davon aus, dass sie auch nach Vergabe an einen freien Träger Zuschüsse zahlen muss.



von Barbara Haak

erstellt am 15.Jun.2017 | 05:00 Uhr