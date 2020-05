Perleberger Tierpark : Startschuss für die Kinderscheune

Neues Bauvorhaben im Perleberger Tierpark. Im grünen Klassenzimmer darf auch Geburtstag gefeiert werden

Avatar_prignitzer von Katharina Golze

01. Mai 2020, 11:02 Uhr

50 013, 69 Euro. Diese krumme Summe steht auf dem Zuwendungsbescheid vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, der den Startschuss für das neueste Projekt des Perleberger Tierparks gibt: Die Kinderscheune.

Bereits zu DDR-Zeiten gab es eine Zooscheune, welche sich heute auf dem Gelände des Wirtschaftshofs befindet. Sie sei in einem miserablen Zustand, so Ronald Otto, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft und Betreiber des Tierparks. „Ziel ist es nun, eine neue Einrichtung zu schaffen“, so Otto – und zwar für Wald- und Tierpädagogik.

In der Scheune soll es neben einem Ausstellungsraum für Tierexponate oder Fotografien einen Schulungsraum geben, eine Art grünes Klassenzimmer. Kita- und Schulkinder sollen hier Vorträgen vom Stadtförster oder Tierarzt lauschen können oder Schutz vor Hitze oder Regen bei Projekttagen oder Ausflügen finden.

Otto kann sich zudem vorstellen, dort Betriebsfeiern auszurichten, denn auch Betriebe seien vermehrt zu Tierparkführungen zu Gast. Ebenso Behinderteneinrichtungen und Kindergeburtstage. Mit der Kinderscheune soll der Tierpark eine „ganztägige Erlebnisstätte“ werden, so Otto.

Gut 70 Prozent des Bauvorhabens seien mit der Förderung abgedeckt. Der Rest seien Eigenmittel, so Hagen Boddin, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt. Generell wird die 16 mal acht Meter große Scheune einfach gehalten: Strom und ein Kamin sind drin, aber kein Wasser. „Kein Luxus“, so Otto.

Die Kinderscheune reiht sich in eine Reihe von Neuerungen: Während der Kiosk umgebaut wird, gibt es einen mobilen Ersatz. Anfang Juni startet zudem die Umgestaltung des Spielplatzes und der Freiflächen mit Rollerbahn, Spielburg und Co. vor der Kleinen Residenz. Dessen Ausschreibung läuft bis 19. Mai. Nun wird die Ausschreibung für die Kinderscheune vorbereitet, sodass zeitnah die Bauarbeiten beginnen können. Vier bis fünf Monate Bauzeit plant Boddin ein. Die Endfertigstellung aller Vorhaben soll im Frühjahr 2021 sein.

Seit der Wiedereröffnung des Tierparks vor eineinhalb Wochen ist der Parkplatz dauerhaft voll. „Samstag und Sonntag hatten wir 2100 Gäste“, so Otto. Menschenansammlungen oder Warteschlangen gab es nicht, die Anlage sei weitläufig. 1000 Besucher am Tag kennen sie oft nur von Feiertagen. Otto sieht es als Stau. „Wir hatten 36 Tage zu“, sagt er. Das seien Einnahmeverluste von 40 000 Euro. Kompensieren konnten sie das mit 15 000 Euro Soforthilfe.