Wittenberge : Straße wird umbenannt

von Barbara Haak

20. Juni 2019, 11:56 Uhr

Am 22. Juni setzt die Stadt einen der letzten Beschlüsse der alten Stadtverordnetenversammlung um: Sie benennt einen Teil der Straße Am Kuhberg in Helmuth-Astl-Straße um. Damit wird der im Juni 2018 verstorbene, leitende Ingenieur des österreichischen Dämmstoffherstellers Austrotherm geehrt. Er war federführend des hiesigen Produktionsstandortes.