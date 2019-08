STrehlen : Strehlen feiert 675.

Am 10. August lädt das Dorf zum Jubiläum

von svz.de

04. August 2019, 05:00 Uhr

Die Begrüßungstafeln an den Ortseingängen machen jedem Ankommenden klar: Strehlen feiert am Sonnabend, 10. August, Geburtstag, das Dorf wurde vor 675 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Auftakt um 14 Uhr ist ein Festgottesdienst, musikalisch begleitet vom Evangelischen Posaunenchor Perleberg unter Leitung von Dr. Andreas Draeger. Auch ist in der Kirche eine kleine Ausstellung zur Ortsgeschichte zu sehen.

Zur Festwiese wird anschließend das Gelände rund um die 1903 vollständig erneuerte Kirche. Hier sorgen Frauen aus Strehlen und Blüthen für eine Kaffeetafel mit selbstgebackenem Kuchen, auch haben die Organisatoren des Ortsjubiläums Spiele für Groß und Klein vorbereitet. Im Angebot ist für die kleinen Gäste auch Keramik bemalen und Kinderschminken. Ebenso werden die Jagdhornbläser Blüthen und ein Alleinunterhalter auftreten. Ab 18 Uhr verwandelt sich das Festzelt in einen Tanzsaal, für die passende Musik sorgt ein Discjockey. Bei gebackenem Wild- und Hausschwein soll auch der Magen nicht zu kurz kommen.