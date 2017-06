Dorf wird 700 Jahre alt : Sükow im Geburtstagsstress

vergrößern 1 von 1 Foto: Doris Ritzka 1 von 1

Vom 23. bis 25. Juni feiert Sükow Geburtstag. Vor 700 Jahren wurde der Ort erstmalig erwähnt. Standesgemäß soll das Fest dann auch ausfallen. Festkomitee und der Sükower Landleben e. V. sind emsig am Vorbereiten.

1317 wurden die von Wartenbergs als Dorfherren von Sükow benannt. 1576 gab es in dem kleine Dorf – man beachte die Reihenfolge – 21 Hühner und zwei Kossäten, sprich Bewohner, die einen Kotten oder Katen als Wohnhaus besaßen.

Viel Interessantes verrät die Festschrift, die eigens zum Dorfjubiläum erstellt wurde. Karin Kluge hat mit großem Engagement aufgestöbert, was Gisela Breitkopf dann zur Festschrift zusammenstellte. Hilfe und Unterstützung dabei gab das ganze Dorf. „Jeder stöberte in alten Alben oder wusste eine Menge zu erzählen“, berichtet Petra Schulz, Vorsitzende des Dorfvereins Sükower Landleben. Von Haus zu Haus zogen beispielsweise Jana Zimmermann und Sybille Gelenk auf der Suche nach alten Dokumenten, Fotos und Geschichten. „Vier bis fünf Gehöfte schafften sie zumeist nur, so viel hatten die Bewohner zu erzählen“, weiß Karin Kluge. Und sie deutet auf den Raum an der Kirche. „Das war mal die Schule von Sükow, später dann der Kindergarten und heute der Gemeinderaum“, ergänzt Gisela Breitkopf. Sie sei hier noch eingeschult worden.

Aus der Festschrift erfährt man, dass im Küster- und Schulhaus um 1628 ein Lehrer Gelenk unterrichtete und nebenher auch eine einträgliche Schneiderei betrieb. Bis 1960 hatte Sükow eine Schule. Noch bis Kriegsende wurden Kinder von der ersten bis zur 8. Klasse in dem 50 Quadratmeter großen Schulraum unterrichtet, bis zu 70, berichtet Gisela Breitkopf. Nach dem Krieg gab es hier nur noch die Klassen eins bis vier. Ilse Horn, die am 1. September 1945 als junge Lehrerin begann, war dann auch die letzte in Sükow. Ihr sei es zu verdanken, dass man aus jenen Tagen noch so viel berichten könne. Denn als Dorflehrerin war sie auch die Ortschronistin. „Aus der jüngsten Vergangenheit ist das Material hingegen sehr dünn“, gesteht Petra Schulz. Ein Grund mehr, die Dorfchronik fortzuschreiben, was sich der Verein mit auf die Fahnen geschrieben hat.

Die Festschrift liefert schon mal auf 60 Seiten in Wort und ganz vielen Bilder einen geschichtlichen Abriss. Bei der technischen Umsetzung war der Perleberger Hobbyhistoriker Jens Nering den Sükowern eine große Hilfe, wie die Frauen berichten.

Übrigens, zur Festschrift gibt es eine Postkarte mit Grüßen aus Sükow. Jörg Koralewski, der Enkel des ehemaligen Pfarrers Suck, war bei der 675. Jahrfeier des Dorfes dabei und hat aus den Fotos eine Postkarte zusammengestellt. „Schätzungsweise 500 Stück hat er uns als Verein kostenlos zur Verfügung gestellt, die wir nun verkaufen können“, freut sich die Vereinsvorsitzende.

Alles ist vorbereitet, die ersten haben bereits ihre Grundstücke geschmückt. Am Wochenende war noch einmal Großeinsatz, wurden unter anderem die Wimpelketten, die der Stadtbetriebshof zur Verfügung stellt, angebracht.

Ab 23. Juni, 18 Uhr, wird in Sükow gefeiert. Los geht es mit einem Festgottesdienst. „Eines unserer Highlights ist natürlich unser Festumzug am Sonnabend“, verrät Petra Schulz. 700 Jahre Dorfgeschichte werden hier noch einmal lebendig. Und auch die Fotoausstellung in der Kirche dürfte viele Erinnerungen wachrufen, denn sicher wird sich der eine oder andere da auch wiedererkennen.

Nach dem Umzug wird zur großen Geburtstagskaffeetafel eingeladen. „Unsere Gäste haben die Qual der Wahl, denn 55 Kuchen werden wir anbieten. Fast das ganze Dorf backt und auch die Bäcker Buchholz, Höfler und Grünberg spendieren uns Kuchen“, berichtet Elvira Katzke. Spiel, Spaß und Theater bestimmen zudem das Geschehen am Nachmittag und abends gehört Prignitzfabrik – Die Band die Bühne im Festzelt.



von Doris Ritzka

erstellt am 14.Jun.2017 | 08:00 Uhr