Einwohnerversammlung im Perleberger Ortsteil : Sükower bekommen Bürgertreff

Voraussetzung ist ein förderfähiges Nutzungskonzept für das Gebäude des ehemaligen Kindergartens.

von Doris Ritzka

27. September 2018, 05:00 Uhr

An den Decken Wasserflecke, Tapeten, die sich teilweise schon von den Wänden lösen, dicke Decken statt Türen. Die besten Zeiten des Gebäudes in direkter Nachbarschaft des Gotteshaus, das auf dem Grundstück der Kirchgemeinde Sükow steht, ihr Eigentum ist, sind lange vorbei. Trotzdem, einen gewissen morbiden Charme hat es dennoch. Vor allem aber, die Bausubstanz ist besser, als der erste Anschein vermittelt, sind sich Fachleute einig.

Bis 1992 war im Gebäude der Gemeindekindergarten untergebracht, seither wird zumindest ein Raum noch als Winterkirche genutzt. Und auch die jährlichen Einwohnerversammlungen, so auch am Dienstag, finden hier statt.

Seit dem 12. November 2015 hat Sükow einen eingetragenen Verein. „Sükower Landleben“ – der Name ist Programm, wie es die Vorsitzende Petra Schulz auf einen kurzen Nenner bringt. Und um jenes, unabhängig vom Wetter, auch gestalten zu können, sucht der Verein, der bereits 41 Mitglieder zählt, ein Dach überm Kopf. So entstand die Idee von der Wandlung des alten Kindergartens in ein Dorfgemeinschaftshaus. Dass die Kirchgemeinde, die das Anwesen dafür zur Verfügung stellen würde, da mit im Boot sitzt, erklärt sich von selbst.

„Das Dorfgemeinschaftshaus in Sükow wird entstehen“, versichert Bürgermeisterin Annett Jura am Dienstagabend. Doch bis es so weit ist, gilt es für die Sükower und ihren Ortsvorsteher Diethardt Schulz, Hausaufgaben zu machen. Um mit der Kirchgemeinde vertragliche Regelungen für den Umbau als Bürgertreff zu treffen, vor allem aber, um die Fördermittelgeber und die Stadtverordneten von dem Vorhaben zu überzeugen, brauche es eines Nutzungskonzepts. Doch da sind die Sükower, vorneweg ihr Ortsvorsteher, längst in der Spur. „Gedanken und Ideen, daran mangelt es nicht“, betont Diethardt Schulz. Als Fachmann und Berater weiß er da Bauingenieur Richard Küsell aus Neuhausen an seiner Seite. Gemeinsam haben sie heute einen Termin bei der LAG Storchenland Prignitz. Das Regionalmanagement steht als Ansprechpartner für alle Fragen rund um LEADER, sprich EU-Förderung, und die ländliche Entwicklung in der Prignitz zur Verfügung und unterstützt bei organisatorischen, fachlichen und fördertechnischen Fragen. „Und genau darum geht es uns. Wir wollen erfahren, was alles machbar und zugleich förderfähig ist. Ein Konzept, das zwar toll aber von der Realität weit entfernt ist, nützt uns gar nichts“, so der Ortsvorsteher.

Neben dem Dorfgemeinschaftshaus gab es aber noch andere Themen, die die Sükower bewegen. Wie die Schönfelder sehen auch sie Probleme bei der Bereitstellung von ausreichend Löschwasser. Die Verwaltung versprach, das Thema sofort abzuklären. Uwe Schleich, zuständig für Feuerwehren und Brandschutz bei der Stadt, betätigte dem „Prignitzer“, dass in Sükow nichts anbrennt, die Feuerwehr im Brandfall hier nicht auf dem Trockenen steht. Detailliert werde es dazu aber noch eine Antwort geben.

Seit Jahren immer wieder in der Kritik: Die Dorfstraße im Rang einer Landesstraße. Anders gesagt, alles bleibt wie es ist, maximal wird geflickt. Aus zehn Huckel werden dann 120, so der Ortsvorsteher und deutet auf die Straße, die erst im Frühsommer ausgebessert wurde.

Die Stadt ist machtlos, oder? Man werde politisch andere Wege beschreiten, alles andere bringe nichts, betont die Bürgermeisterin auch mit Blick auf die anderen Ortsteile, wo die gleichen Probleme seit Jahr und Tag die Gemüter erhitzen. Welche Wege das sein werden, das lässt sie an diesem Abend aber offen.