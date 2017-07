Tankerunglück : Tanker liegt auf Kopf

Pritzwalk/Groß-Pankow. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwochmorgen auf der B 189 zwischen Pritzwalk und Groß-Pankow. Ein mit 15 000 Litern Benzin beladener Gefahrguttransporter kam in einer lang gezogenen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und stürzte die Böschung hinab. Dabei kam der Tanker auf dem Dach zum liegen. Der Fahrer konnte durch Rettungskräfte aus Pritzwalk und Groß-Pankow aus dem Laster befreit werden und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Bergung des Lasters erwies sich als sehr schwierig und gefährlich. „Das Problem ist, dass wir es hier mit Benzin zu tun haben. Benzin ist sehr leicht entzündlich und deshalb auch sehr gefährlich“, sagt der Einsatzleiter Volker Lehmann vor Ort. Als Glück im Unglück bezeichnen die Einsatzkräfte die Tatsache, dass der Tank heil geblieben sei und kein Benzin auslief. Vertreter der unteren Wasserbehörde und vom Landesbetrieb Straßenwesen waren vor Ort, um sich von der Situation ein Bild zu machen. Die Spedition, unter deren Flagge der Tanker unterwegs war, kümmerte sich um das Abpumpen des Benzins und die anschließende Bergung des Lkws. „Da der Laster auf dem Kopf liegt können wir nicht so einfach abpumpen. Auch Bohren geht nicht wegen der Hitzeinwirkung und auch eine Flex können wir wegen dem Funkenflug nicht einsetzen“, so Volker Lehmann. „Wir werden versuchen das Benzin mit einer Lanze abzupumpen. Das muss man sich vorstellen wie ein Speer beim Brunnenbohren. Ein Rohr das eine Spitze hat in der am Ende Löcher sind. Diese werden wir in den Tank drücken und dann das Benzin abpumpen. Erst dann können wir den Laster selbst bergen“, so ein Speditionsvertreter vor Ort. Nach dem Unfall war die B 189 zwischen Pritzwalk und Groß-Pankow voll gesperrt. Während des Abpumpens des Benzins wurde auch die alte B 189, die derweil als Ausweichstrecke genutzt wurde, aus Sicherheitsgründen ebenfalls gesperrt.

von Hanno Taufenbach

erstellt am 19.Jul.2017 | 10:38 Uhr