Unfall nahe Pritzwalk : Tanklaster umgekippt - B 189 gesperrt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die B 189 ist aufgrund eines Unfalls seit 6 Uhr zwischen Groß Pankow und Pritzwalk voll gesperrt. Ein voll beladener Tanklaster ist aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hat die Leitplanke durchbrochen, sich gedreht und ist am Straßenrand auf dem Kopf zum Liegen gekommen. Die Bergung gestaltet sich schwieirg. Zunächst wird der Inhalt abgepumpt, dann der Laster gedreht und anschließend aufgerichtet. Nach Angaben der Polizei soll die Sperrung noch bis in den Abend andauern. Die Umleitung erfolgt über die alte B 189. Autofahrer müssen zudem mit einem weiteren Zeitverzug rechnen, da in Groß Pankow gebaut wird und es somit zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommt.

>> Ein ausführlicher Bericht udn ein Video folgen.

von svz.de

erstellt am 19.Jul.2017 | 10:56 Uhr