Pritzwalk : Teures Fenster zerstört

28. Dezember 2018, 06:37 Uhr

Zwischen Heiligabend 20 Uhr und Dienstag 9 Uhr schlugen Unbekannte ein Loch in ein bleiverglastes Fenster einer Gaststätte am Marktplatz in Pritzwalk ein. Darüber informierte die Polizei gestern. Da das Fenster nur in Handarbeit wieder repariert werden kann, wird die Schadenshöhe auf rund 1000 Euro beziffert. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.