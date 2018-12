Karstädt : Tödlicher Unfall auf der B 5

Pkw und Sattelzug stießen frontal zusammen

von Hanno Taufenbauch

27. Dezember 2018, 09:07 Uhr

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der B 5 bei Karstädt. Gegen 18.30 Uhr geriet ein 86-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto nach links von seiner Fahrspur ab, informierte am Mittwoch die Polizei. Er kam in den Gegenverkehr.

Ein Sattelzug fuhr auf dieser Straßenseite. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Zwar konnten laut Polizei umgehend Rettungsmaßnahmen durch die umliegenden Feuerwehren und den Rettungsdienst eingeleitet werden, doch der 86-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer blieb zwar unverletzt, stand jedoch unter Schock.

Die B5 musste in diesem Abschnitt für die Dauer von neun Stunden vollständig gesperrt werden. Ein Unfallgutachter wurde für die Klärung der Ursache hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden enorm beschädigt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 70 000 Euro.