Auf dem Weg nach Hamburg : Tschechischer Großtanker passiert Wittenberge

von Barbara Haak

20. Februar 2019, 10:15 Uhr

Auf dem Weg nach Hamburg und dann weiter Richtung Niederlande passierte gestern am frühen Mittag auf der Elbe ein aus zwei Schubbooten und einem Schiffsrumpf bestehender Konvoi auch Wittenberge. Der Rumpf, der auf der tschechischen Werft in Lovosice gebaut wurde, fällt durch seine ungewöhnliche Größe auf. Er ist 110 Meter lang, 13,5 Meter breit und wiegt 900 Tonnen. In den Niederlanden wird das Schiff, das als Tanker Chemikalien transportieren soll, mit Antriebsmotoren und weiterer Technik ausgerüstet.