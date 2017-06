DRk-Landeswettbewer in Wittenberge : Verletzte sind in guten Kinderhänden

vergrößern 1 von 5 Foto: hata 1 von 5









Vitalfunktionen nicht überprüft, die pulsierende Blutung zu spät gestillt. Bevor Wettkampfrichter Sigurt Gottschalk weiter spricht, weiß Stefan Quaas, dass er und sein Putlitzer Team nicht gut agiert haben. „Die Kritik ist berechtigt, so eine große Verletzung haben wir nur selten geübt und der Zeitdruck beim Wettkampf war ungewohnt“, sagt der Jugendrotkreuzler.

„Bei einer pulsierenden Blutung müsst ihr sofort helfen, Jacke, Hemd, einfach irgendetwas raufdrücken, dann den Druckverband anlegen“, erklärt Gottschalk und sagt: „Die Chancen für das Opfer stehen schlecht.“ Für das Prignitzer Team war es die erste von 15 Stationen auf dem 1,8 Kilometer langen Parcours. Insgesamt 29 Teams nahmen am Wochenende am Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb in Wittenberge teil.

„Ihr drei zum Kind, ihr drei kümmert euch um den Motorradfahrer.“ Die Anweisungen des zwölfjährigen Jannick sind klar und laut. Er sichert die Unfallstelle, setzt einen Notruf ab, koordiniert sein Team und informiert die herannahenden Rettungskräfte über die Lage und die Situation der Verletzten.

Beim Motorradfahrer läuft Blut aus Nase und Ohr. Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma. Die Kinder streifen sich Handschuhe über, nehmen behutsam den Helm ab. Sie legen Verbände an, überprüfen Atmung und Puls. All das sichert ihnen eine hohe Punktzahl, die Wettkampfrichter geben nur wenige Hinweise, was besser gemacht werden könnte.

Spaziergänger hätten zwischen Ölmühle, Kirche und Nedwighafen allein durchs Zuschauen eine Menge über Erste Hilfe lernen können. Es ist teils beeindruckend, wie sicher zehnjährige Kinder das Lagebild analysieren, Diagnosen stellen, Verletzte behandeln. Nur hundert Meter weiter kreischen die gleichen Kinder und feuern sich bei einem Spaßwettkampf gegenseitig an. An einer anderen Station basteln sie einen Glücksbringer, nur um kurz darauf beherzt auf eine brennende Puppe zuzulaufen – ein missglückter Grillabend, das Opfer erleidet schwerste Verbrennungen auf Brust und im Gesicht.

Diese Mischung an unterschiedlichen Aufgaben mache den Wettkampf spannend. Musik und sozialen Kompetenzen wird genauso viel Raum gegeben wie der Ersten Hilfe. „Alles zusammen ist wichtig und fördert Kompetenzen, die im Ernstfalls benötigt werden“, erklärt Daniel Kühne von der Landesleitung.

Er muss es wissen, war einst selbst Gruppenführer, vertrat Brandenburg beim Bundeswettbewerb. „Man hat im Zuge der Vorbereitung auf die Wettkämpfe unheimlich viel gelernt“, sagt er rückblickend. Die Arbeit beim DRK sei vielfältig. Das beginnt beim Ehrenamt und der Absicherung von Veranstaltungen. Bergwacht, Rettungshundestaffel, Wasserwacht, Altenpflege – es gebe so viele Bereiche, in denen das erworbene Wissen eingesetzt werden kann, bis hin zur beruflichen Ausbildung. Manche haben mit sechs Jahren an ihrem ersten Wettkampf teilgenommen und starten mit 27 Jahren in der höchsten Altersklasse immer noch. Unter ihnen seien Rettungssanitäter und angehende Ärzte.

Vor eineinhalb Jahren hat der Landesverband erste Gespräche mit den Prignitzern über die Ausrichtung geführt, im September begann die konkrete Vorbereitung. Rund 400 Mitwirkende brauchen einen Schlafplatz, finden diesen im Oberstufenzentrum. In der nahe gelegenen OSZ-Halle sind Duschen. „Der Parcours führt über kommunale, private und kirchliche Grundstücke. Alles musste abgestimmt werden, aber wir bekamen viel Unterstützung“, sagt Uwe Damnig vom Prignitzer Kreisverband.

Als Gastgeber ging die Prignitz mit drei Teams an den Start. Zwei aus Putlitz hatten beim Kreisfinale gewonnen, eine dritte Mannschaft wurde aus Wittenbergern und Perlebergern gebildet. „Im Vorfeld haben wir vor allem die Erste Hilfe noch einmal intensiv geübt“, sagt Damnig. Für einen Platz auf dem Treppchen hat es dann aber doch nicht gereicht.

Die DRK-Landesleitung bestätigt die gute Zusammenarbeit mit den hiesigen Akteuren bis hin zur Feuerwehr Hinzdorf, die eine Station mit absicherte und der Genesis GmbH, die bei dem Sommerwetter spontan alle Teilnehmer zu einem Eis einlud.



von Hanno Taufenbach

erstellt am 12.Jun.2017 | 08:00 Uhr