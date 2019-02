Perleberg : Verletzter nach Brand einer Gartenlaube

Vermutlich eine Gasexplosion ist die Ursache.

von Paul Grotenburg

01. Februar 2019, 11:00 Uhr

Rauchschwaden über Perleberg. Eine Gartenlaube in der Matthias-Hasse-Straße steht am Donnerstagabend gegen 17 Uhr komplett in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen sei eine Gasexplosion Schuld, so Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord auf „Prignitzer“-Nachfrage. Der Besitzer der Gartenlaube sei schwer verletzt. Die Explosion stehe vermutlich in Zusammenhang mit einem Holzofen, den der Verletzte zuvor in Betrieb hatte. „Vermutlich kam es zu einer Verpuffung“, so Feierbach. Der Verletzte musste noch am Abend in die Unfallklinik nach Berlin-Marzahn gebracht werden.

Holger Schelle, Ortswehrführer der Spiegelhagener Feuerwehr und der Einsatzleiter vor Ort erklärte, dass sich das Feuer auf die angrenzende Garage ausgeweitet habe und dies zu massiven Schwierigkeiten führte. „Wir mussten mit einer Motorsäge in diese eindringen, da kein Schlüssel vorlag“. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auch noch auf den angrenzenden Schuppen über. „In diesem fanden wir Gasflaschen und Benzinkanister. Diese konnten in Sicherheit gebracht werden“. 37 Kameraden aus allen Perleberger Ortsteilen waren rund drei Stunden im Einsatz. Besondere Probleme macht das Feuer im Dachbereich. Um die dort immer wieder auflodernden Flammen zu ersticken, kam Löschschaum zum Einsatz. Einige Dachziegeln mussten ebenfalls entfernt werden.

„Dieser Schaum machte jedoch anschließend eine Untersuchung durch Kriminaltechniker unmöglich“, erklärte Ariane Feierbach. Deshalb würden am Freitag die Untersuchungen aufgenommen. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Die Feuerwehr benötigte außerdem Hilfe von der Stadt Perleberg. „Ich musste ebenfalls den Stadtbetriebshof anfordern. Dieser sollte Salz streuen“, erklärt Holger Schelle. Reste des Löschwassers, das beim Pumpen auf die Straße gelangte, drohte zu gefrieren.

Der Schaden belaufe sich laut Feierbach auf zirka 30 000 Euro.