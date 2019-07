Bad Wilsnack : Vocalgruppe Valerina in St. Nikolai

von svz.de

30. Juli 2019, 09:05 Uhr

Am Sonntag, 4. August, erklingen um 16 Uhr geistliche, Volks- sowie Kosakenlieder aus Russland und der Ukraine in der Wunderblutkirche Bad Wilsnack. In Deutschland haben sich die Interpreten kennengelernt und entwickeln seitdem gemeinsame Programme. Für ihr Konzert schöpfen sie aus dem Fundus traditioneller sakraler und profaner osteuropäischer Gesänge und Melodien. Karten gibt es an der Tageskasse.