Bürgerwindrad Karstädt : Vom Probe- in Standardbetrieb

Seit Ende März dreht sich das erste Bürgerwindrad in der Gemeinde im Windpark Karstädt zwischen alter B5 und Waterlooer Weg. „Der Probebetrieb wurde am 17. April erfolgreich abgeschlossen. Seitdem läuft die Windenergieanlage im Standardbetrieb“, erklärt Projektleiter Michael Menger von der Denker & Wulf AG.

Die Betriebsstunden belaufen sich auf 1493, der Ertrag beträgt 1325 Megawattstunden (Stand 6. Juni), wie der Diplomingenieur weiter mitteilte.

Das Karstädter Bürgerwindrad dreht sich, nun kann auch die Beteiligung der Einwohner beginnen. Denn inzwischen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) das Anlageprospekt gebilligt. Das ist Voraussetzung dafür, dass sich die Bürger direkt an der Wertschöpfung der Anlage beteiligen und vom Gewinn profitieren können. Die Bürgerwind Karstädt GmbH & Co. KG lädt daher am 27. Juni um 18 Uhr zur Informationsveranstaltung in den Landgasthof Graf ein. Da werden das Projekt, das gebilligte Verkaufsprospekt, die Beitrittserklärung sowie die betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Grundlagen der Bürgerbeteiligung vorgestellt. Im Anschluss werden an alle Zeichnungsberechtigten die Verkaufsprospekte ausgegeben. Anteile erwerben können alle volljährigen Bürger, die mit ihrem ersten Wohnsitz vor dem 1. Mai 2015 in der Gemeinde Karstädt gemeldet waren. Es bestehe aber die Möglichkeit, den Kreis auf alle volljährigen Bürger der Gemeinde zu erweitern, wie es heißt, also auch auf die, die nach dem 1. Mai 2015 ihren ersten Wohnsitz in der Gemeinde gemeldet hatten. Das hängt von der Nachfrage ab. Als Partner konnte die Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG gewonnen werden. Der Startschuss zum Erwerb von Anteilen erfolgt dann einen Tag nach der öffentlichen Informationsveranstaltung, auf der die Interessierten alle ihre Fragen vorbringen können.

„Wir haben immer eine Möglichkeit gesucht, die Bürger zu beteiligen und als Partner zu gewinnen. Wir benötigten dazu eine Fläche, die der Gemeinde gehört und innerhalb des Windeignungsgebietes liegt“, so Menger, der in der Gemeindeverwaltung mit dem Projekt immer auf offene Ohren stieß. Und mit dem Standort im ausgewiesenen Windeignungsgebiet konnte das Vorhaben, das durch die Bürgerbeteiligung einen partnerschaftlichen Charakter hat, wie Menger und Karstädts Bürgermeister Udo Staeck betonen, realisiert werden. Die Denker & Wulf AG hat bislang mehr als 50 Windenergieanlagen und über 130 MW Nennleistung mit Bürgerbeteiligung unterstützt und realisiert, wie der Projektleiter erklärte.

Das Fundament des 180 Meter hohen Bürgerwindrades hat einen Durchmesser von 21,5 Metern. Dafür werden 67 Tonnen Stahl und 800 Kubikmeter Beton benötigt. Der produzierte Strom wird über die Wemag-Trasse ins Umspannwerk Kaltenhof eingespeist. Ab 12. Juni werden nochmals Feinarbeiten an den Rotorblättern erfolgen, um Turbulenzen zu verringern.

von Martina Kasprzak

erstellt am 10.Jun.2017 | 12:00 Uhr