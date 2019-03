Bad Wilsnack : Vortrag zu Vollmachten

von svz.de

13. März 2019, 19:46 Uhr

Einen Vortrag zu Vollmachten und Patientenverfügungen wird Detlef Unkert, Experte für Generationenberatung, am 25. März in Bad Wilsnack in der Karthanehalle halten. Er geht der Frage nach: „Wer darf mich im Betreuungsfall vertreten?“. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldungen unter der Telefonnummer 038791/2620 wird gebeten.