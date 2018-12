Überlanges Verfahren : Wegen Mordes Verurteilter kommt frei

Am Oberlandesgericht Brandenburg ist ein wegen Mordes verurteilter Mann aus der Haft entlassen worden. Der Grund ist die überlange Dauer seines Verfahrens.

von Benjamin Lassiwe

11. Dezember 2018, 19:49 Uhr

Überlange Verfahrensdauer ist der Grund dafür, dass das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg einen wegen Mordes verurteilten Mann aus der Haft entlassen hat. Die Begründung der Entscheidung sei an die Prozessbeteiligten versandt worden, sagte gestern Gerichtssprecherin Judith Janik. Der Mann aus Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) war im Februar vom Landgericht Potsdam wegen Mordes an seiner Ehefrau zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Vergangenen Donnerstag kam er nach einem Jahr und neun Monaten in Haft auf freien Fuß.

Das Urteil habe erst nach viereinhalb Monaten rechtskräftig zugestellt werden können, weil das Protokoll der Hauptverhandlung verspätet unterzeichnet worden sei, heißt es in dem Beschluss. Dadurch sei das Revisionsverfahren erheblich verzögert worden. Daher sei die Fortdauer der Untersuchungshaft unverhältnismäßig, obwohl der Mann weiter dringend verdächtig sei, die Tat begangen zu haben.

Eine nicht nur kurzfristige Überlastung des Gerichts könne kein Grund für die Anordnung der Haftfortdauer sein, so die Richter. Eine solche Situation falle in den Verantwortungsbereich des Staates.

Der Mann war 2015 mit dem Auto gegen einen Baum gefahren, seine Gattin starb dabei. Das Landgericht Potsdam hielt das für Absicht, und verurteilte A. zu zehn Jahren Haft. Das Urteil wurde aber nicht rechtskräftig: Denn der Verteidiger kündigte Revision an, doch die dafür nötigen Dokumente bekam er erst im August 2018, sechs Monate nach der Verhandlung.

Die Haftentlassung des verurteilten Mörders sorgt im Landtag für Empörung. Auf Antrag der CDU-Fraktion wird es in den nächsten Tagen eine Sondersitzung des Rechtsausschusses zum Fall geben.

„Wir haben schon länger das Gefühl, dass im Land der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert“, sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben zur Begründung für die Sondersitzung. „Wir wollen, dass es gerechter zugeht – und wir wollen es nicht länger ertragen, dass Straftäter, Mörder und Millionenbetrüger nicht ihre gerechte Strafe zu fürchten brauchen.“ Auch Grünen-Fraktionschef Axel Vogel forderte eine deutliche Verstärkung der Richter und Staatsanwaltschaften.

Der SPD-Abgeordnete Uwe Schmidt zeigte sich verwundert. In seiner Praxis als Bankdirektor habe er erlebt, dass Fristen gewahrt worden seien, wenn Fristen zu wahren gewesen seien. „Da kann ich organisatorisch etwas tun“, so Schmidt. Gleichwohl könne er nicht ausschließen, dass das eine oder andere Verfahren verschleppt werde.

Benjamin Lassiwe