Karstädt : Weihnachten in Badehose

10. Juli 2019, 09:45 Uhr

Weihnachten am 13. Juli. Was nach einem Scherz klingt, ist am kommenden Wochenende voller Ernst im Karstädter Freibad. Dort wird ab 14 Uhr gefeiert. „Wir möchten auch mal Weihnachten in unserem Freibad feiern. Doch im Dezember besucht uns hier niemand“, erklärt Schwimmmeisterin Manuela Rozycki. Am Abend wird dann für weihnachtliche Lichterstimmung gesorgt.