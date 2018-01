Perleberger Kinder im Glück : Weiter Kinderlachen im „Bellagio“

Ibis GmbH bewahrte Kita vor drohendem Aus und übernahm Trägerschaft, Stadt und Landkreis setzten alles in Bewegung, um zu helfen.

von Doris Ritzka

17. Januar 2018, 21:00 Uhr

„In unserer Kita ist es doch schön“, so Ella (6). Immerhin habe sie hier ihre Freunde und das sind „drei, vier, vielleicht auch mehr“. Und während sie und die anderen Großen stolz ihre Zahnlücken zeigen und damit zu verstehen geben, dass sie im Sommer in die Schule kommen, führt Anni (3) ihren kleinen Lieblingsplüschhund vor. „Hier gibt es ganz viel Spielzeug“, plappern die anderen Steppkes munter mittendrein und stehenden Fußes finden sich gestern Bürgermeisterin Annett Jura und Birgit Reichel, stellvertretende Geschäftsführerin der Ibis GmbH, auf der großen Spielzeugbaustelle wieder.

Alles ganz selbstverständlich. Vor einem Monat sah es alles andere als rosig für die Kita „Bellagio“ aus. Aus dem „Prignitzer“ erfuhren Kita-Leiterin Nicole Löwe und ihr Team ebenso wie die Eltern, dass sich die privat betriebene Einrichtung, wie auch weitere drei Häuser in Wittenberge, in betriebswirtschaftlicher Schieflage befänden. Wie ein Damoklesschwert hing von einem auf den anderen Tag das Aus über der Kita „Bellagio“.

Für über 50 Kinder von null Jahren bis zum Vorschulalter galt es eine Lösung zu finden und das binnen eines Monats. Auch wenn die Stadt nicht Träger der Einrichtung war, so „sind es doch unsere Kinder“, betonte Bürgermeisterin Annett Jura und machte das Problem zur Chefsache. Fortan drehten sich viele Rädchen in der Stadt, dem Landkreis, mehrere Varianten wurden durchgespielt. Einziges Ansinnen: Sicherung der Betreuung der Kinder ab 2. Januar. Mit im Boot immer auch die Eltern, die sich nur wünschten, dass ihre Sprösslinge weiter in den Gruppen und von ihren Erzieherinnen betreut werden.

Hoffen und bangen und dann der erste Silberschweif am Horizont. Die Ibis GmbH, eine Tochter der Lebenshilfe, die in anderen Städten bereits Kindereinrichtungen betreibt, erklärte sich bereit, als neuer Träger von „Bellagio“ zu fungieren. „Es ist unser Metier, wir sahen uns in der Verantwortung, und wir sind auch in der Lage, die Trägerschaft zu übernehmen“, bringt es gestern Birgit Reichel noch einmal auf den Punkt.

Doch so leicht wie es jetzt über die Lippen geht, war es nicht. Denn mit dem Vermieter musste ein entsprechender Mietvertrag abgeschlossen und vor allem auch vom Ministerium die notwendige Betriebserlaubnis erteilt werden. Und alles möglichst schon gestern.

Stadt, Landkreis und Ibis – alle legten sich ins Zeug, „ohne die Hilfe des Landkreises hätte es aber sicher nicht so schnell geklappt“, räumt die Bürgermeisterin ein. Kurz vor Weihnachten wurde der Mietvertrag unterschrieben, kam auch die Betriebserlaubnis und erhielten die Eltern die neuen Betreuungsverträge. „Es war für uns alle das Weihnachtswunder“, gesteht die junge Kita-Leiterin, die sich bei allen bedankt, die ihr Scherflein dazu beigetragen haben, dass am 2. Januar die Kita „Bellagio“ wie gewohnt den Nachwuchs willkommen heißen konnte.

52 Mädchen und Jungen besuchten derzeit die Kita, Kapazität ist für 60 Kinder, fügt Birgit Reichel an. Doch die nächsten Anmeldungen liegen bereits vor, ebenso Besichtigungstermine. Bis auf eine Kollegin, die nach Wittenberge gewechselt ist, da sie dort die Arbeit nun faktisch vor der Haustür hat, sind alle Erzieherinnen geblieben. „Wir haben bereits Personal akquiriert und denken, kurzfristig hier helfen zu können“, betont Birgit Reichel. Am Montag sind die Eltern zu einem ersten Gesprächsabend eingeladen, wo sich der neue Träger vorstellt. Denn für die Ibis steht außer Zweifel wie Birgit Reichel betont: „Wenn wir für die Kinder was Gutes wollen, müssen wir die Eltern mit im Boot haben“.