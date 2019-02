Perleberg : Weitere Spieleabende

Interessenten sind herzlich am 22. Februar und am 15. März zu den nächsten Skat- und Romméabenden eingeladen.

von svz.de

07. Februar 2019, 10:46 Uhr

Nach dem erfolgreichen ersten Spieleabend des Skatvereins „Stepenitz-Könige“ hat sich der Verein entschlossen, diese Serie fortzusetzen. Deshalb sind Interessenten herzlich am 22. Februar und am 15. März zu den nächsten Skat- und Romméabenden eingeladen. An diesen beiden Tagen werden dann ab 19 Uhr in der Gaststätte „Abseits“, Karlstraße 14b, die Karten gemischt. Für die Gewinner gibt es Fleischpreise.