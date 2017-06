Groß Warnow : Widerstand gegen eine neue Deponie

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Endig 1 von 1

Die Planung der Happy Kies Sand Recycling GmbH & Co. KG für eine zehn Hektar große Deponie stößt in der Bevölkerung der Karstädter Ortsteile Groß Warnow und Pröttlin auf wenig Gegenliebe. Rund 100 Bürger aus den fünf betroffenen Gemeindeteilen (Groß Warnow, Klein Warnow, Pröttlin, Pinnow und Zapel) waren Donnerstagabend zur Sondersitzung der beiden Ortsbeiräte gekommen, um sich informieren zu lassen.

Groß Warnows Ortsvorsteher Sebastian Teschner gibt zu Beginn Eckdaten bekannt. So sollen hier künftig 1,5 Millionen Kubikmeter Abfälle gelagert werden. „Und das ist nur eine Schätzung“, sagt Sebastian Teschner. „Pro Jahr sind dies durchschnittlich bis zu 70 000 Kubikmeter.“

Abgelagert werden sollen hier unter anderem Abfälle aus Kies, Sand und Gleisschotter, Abfälle aus der Rauchgasentschweflung, Asche aus Abfallverbrennungsanlagen, kohlenteerhaltige Bitumengemische, Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten sowie asbesthaltige Abfälle.

„Spätestens da haben bei mir die Alarmglocken geschrillt“, meint der Groß Warnower Ortsvorsteher. Zwar sollen diese Materialien nur in bestimmten Abschnitten gelagert werden, „doch eine ständige Kontrolle der ordnungsgemäßen Entsorgung ist nicht möglich“, wie Horst Hintze aus Groß Warnow mit Blick auf die vielen Müllskandale der jüngeren Vergangenheit verweist. „Auf einer Fläche, die der von 20 Fußballfeldern entspricht werden dann vor unserer Haustür teer- und asbesthaltiger Müll gelagert.“ Aus seiner Sicht sei auch die Asche aus der Müllverbrennung in Ludwigslust noch mit Giftstoffen belastet.



Gemeinde kann aktuell nicht eingreifen

Den wenigen Vorwürfen, die aus der Bürgerschaft kommen, die Gemeinde Karstädt mache nichts, widersprechen sowohl Bürgermeister Udo Staeck als auch Bauamtsleiter Christian Gadow. Der Bürgermeister verweist darauf, dass die Gemeinde erst wieder eingreifen könne, wenn das notwendige Verfahren auf dem Weg gebracht sei.

„Die Gemeinde Karstädt stimmt sich immer mit den beiden Ortsbeiräten ab“, so der Bauamtsleiter und informiert darüber, dass es am 17. Mai eine Erörterung mit den Behörden und den Trägern öffentlicher Belange gab.

Der aktuelle Rahmenbetriebsplan genehmigt den Kies- und Sandabbau in dem Rohstoffsicherungsgebiet bis 2049. Nun will Happy KSR diesen für die Errichtung einer Deponie ändern. Das Landesbergbauamt fordert daher von Happy KSR eine Begründung, warum die Rohstoffe jetzt nicht mehr abgebaut werden können. Bauamtsleiter Christian Gadow sieht darin keine zu unterschätzende Hürde.

Auch wenn jetzt Happy KSR am Zug ist, und seine Hausaufgaben machen muss, „soll er von vornherein wissen, dass wir die Deponie nicht wollen“, waren sich die Anwesenden einig. Der Aufruf von Horst Hintze und dem Klein Warnower Jürgen Randau über die Gründung einer Bürgerinitiative nachzudenken, greift Sebastian Teschner auf. Er bittet die Bürger um Handzeichen, wer bereit sei, in dieser mitzuwirken. Es bleibt kaum eine Hand unten, sodass eine Liste der Interessenten erstellt wird.

Sebastian Teschner und Benjamin Stech, die beiden Ortsvorsteher, sind mit der Veranstaltung zufrieden. Spätestens in zwei Wochen soll das erste Treffen der Bürgerinitiative stattfinden. Bis dahin werden weiter Unterschriften gesammelt – Jürgen Hintze übergab an diesem Abend 180 –, und auch die Kinder in der Kita malen mit Sicherheit weiter ihre Bilder gegen den Müll, die sie an diesem Abend schon einmal vorstellten.

Der „Prignitzer“ wollte vom Unternehmen Happy KSR mehr über die Pläne erfahren, doch sowohl Geschäftsführer als auch der Planen befinden sich zurzeit im Urlaub und waren daher gestern nicht zu erreichen.

von Hanno Taufenbach

erstellt am 24.Jun.2017 | 05:00 Uhr