Party in Zwischendeich : Willkommen in der Tischlerei

Elbdörfer laden zum Sommerfest nach Zwischendeich ein. Handwerksmeister Peter Ehrhorn führt die Besucher über seinen Hof und öffnet seine Werkstatt.

von Hanno Taufenbauch

26. Mai 2019, 18:09 Uhr

Erdogan und Putin eins auf die Nase geben. Alternativ Merkel abwerfen. Die aufgetürmten Blechdosen lassen nicht nur Kinder zum Ball greifen. Am Tag vor der Europawahl können sich Besucher politisch in Position bringen. Nur eine der vielen Kleinigkeiten, die dem jährlichen Sommerfest der Elbdörfer einen eigenen Charme verleihen. In diesem Jahr ist Zwischendeich Gastgeber, und Ortsvorsteher Peter Ehrhorn öffnet seine Tischlerei, die im vergangenen Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feierte.

16 Einwohner, das Durchschnittsalter 42 Jahre. Groß ist hier allenfalls die Geschichte. 1375 Ersterwähnung. Errichtet auf einer Warft zum Schutz vor einem Hochwasser. Ein eigener 6,5 Kilometer langer Deich schützt das Dorf. Man muss wissen, wo er entlang führt, so unauffällig ist er an manchen Stellen, erzählt Peter Ehrhorn. Er wohnt im 1796 errichteten Haus seiner Familie und führt die interessiert lauschenden Besucher. Dort war der Brunnen, dort die Scheune. Ehrhorn erklärt Besonderheiten der Bauweise, webt persönliche Geschichten von seinen Eltern und Großeltern ein. Offenbar genau das, was seine Gäste hören möchten.

Am Eingang zur Werkstatt steht Michael Winter. Seit 21 Jahren arbeiten sie zusammen, sie kennen sich seit Kindheitstagen. Ehrhorns Geselle versteht es, mit Witz und Humor über den Beruf des Tischlers zu plaudern, über Lehrlinge und Gesellen. Selbst die banale Kreissäge wird bei ihm zu einem kleinen Höhepunkt der Führung, bevor er mit der Kantenanleimmaschine die modernste Technik ihrer Werkstatt vorstellt. Ihn persönlich freut es besonders, dass sie heute wieder Möbel tischlern, die Nachfrage danach ständig steige. Ob Einbauschrank, ganze Küchen oder eine Haustür – echte Handarbeit kommt aus dem kleinen Elbdorf.

Im Innenhof steht Holz im Mittelpunkt. Pflaume, Walnuss, Apfel, Kirsche oder Eiche? Mancher rätselt vergeblich, welche Maserung vor ihm liegt. Vor Frust greift man lieber zu einem Gläschen Likör – vorausgesetzt man entdeckt die in einem Baumstamm versteckte Flasche. Wer überschüssige Energie los werden möchte, haut den Lukas und stärkt sich anschließend bei der Jugendwehr mit einer knackigen Bockwurst.

Stimmengewirr erfüllt den Hof. „Wir sind mit dem Rad oft vorbei gefahren, da haben wir die Gelegenheit genutzt und schauen uns heute die Tischlerei an“, sagt Jutta Hempel. Die Führung sei interessant, man trifft Freunde und Bekannte. „Wahnsinn, was die Organisatoren auf die Beine gestellt haben“, meint die Wittenbergerin.

Dieses Lob gilt dem Feuerwehr- und Dorfverein Hinzdorf, der das sympathische Fest zusammen mit den fünf Ortsbeiräten organisiert. „Es macht viel Arbeit“, gesteht Peter Ehrhorn. Aber es mache ihm Spaß und der Zuspruch motiviere. In der Tat gelingt den Elbdörfern, was manch andere Dorffestakteure vergeblich hoffen: Hunderte Besucher pilgern her, der Verkehr gleicht der Anreise zu einem Festival.