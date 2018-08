Brandenburg-Tag 2018 : Willkommen zum Megafest

Alles ist vorbereitet für den Brandenburg-Tag heute und morgen.

von Hanno Taufenbach

24. August 2018, 21:00 Uhr

Das blaue Gummi-Armband am Handgelenk von Bürgermeister Oliver Hermann sticht einer Wittenbergerin ins Auge. Es ist der Gummireif, den die Schülerfirma „Indibrace“ vom Marie-Curie-Gymnasium extra für den Brandenburg-Tag entwickelt hat. Hermann gibt gern Auskunft, wo man es bekommt, verweist auf die Touristinformation und gibt dann sein Armband auch gleich noch weiter an die Bürgerin. So geschehen gestern Mittag bei einem Rundgang durch Festgebiete des Brandenburg-Tags, zu dem der Bürgermeister gemeinsam mit weiteren Akteuren einlud.

Der Rundgang führt in der verlängerten Bahnstraße übrigens auch dort vorbei, wo sich heute und morgen Schulen des Landes, darunter auch das Curie-Gymnasium mit der Schülerfirma, präsentieren. Präsentieren heißt, so sagt Ulrike Schulz von der Veranstaltungsagentur Compact-Team, „dass hier zwei Tage lang volles Programm ist mit Mitmachangeboten und auch Landespolitik“. Bildungsministerin Britta Ernst hat sich für heute gegen 14 Uhr dort angekündigt.

Mitmachen, das ist auch das Stichwort für eine Aktion am Stern. Dort lässt BB-Radio auf einer (künstlichen) Kuh reiten. Es geht um den besten Milchreiter und um Geld für Jugendwehren. Weiter geht der Rundgang Richtung Nedwighafen. Zumindest verbal gibt es noch einen Abstecher Richtung Festgebiet D bei den Speichern und an der Ölmühle: Vieles dort ist erwähnenswert und wird erwähnt. Etwas Besonderes ist auf jeden Fall auch, dass der sehr bekannte, deutsche Pop-Art-Künstler Jim Avignon dort mit einer Arbeit zur Bühnengestaltung beigetragen hat.

Apropos Besonderes: Das wird auf jeden Fall der Elbauen-Zauber heute Abend im Nedwighafen, verspricht Uwe Leo Auerswald von der Agentur Compact-Team. Der Dramaturg und Regisseur dieser Show sagt: „So etwas hatten wir bisher bei keinem Landesfest“. Die Kombination aus riesigen Wasserfontänen, Musik, Licht allein sei schon beeindruckend. „Hinzu kommen dann auch noch Prignitzer, die kurz mit ihren Meinungen eingeblendet werden. Uwe Leo Auerswald sagt: „Wir haben Leute zur Prignitz befragt und gehört, die Leute leben gern in ihrer Region. Das ist nicht überall so“, sagt der Regisseur. Beinah wäre der niedrige Pegelstand der Elbe der Wasser-Licht-Show zum Verhängnis geworden. Das Problem konnte dank eines riesigen künstlichen Wasserbeckens am Hafen gelöst werden. Der Bürgermeister sagt, der Landkreis habe zügig die Genehmigung zum Bau erteilt.

Das Megafest beginnt heute um 11 Uhr. Zur Eröffnung vor dem Kultur- und Festspielhaus werden auch Busse mit Teilnehmern aus Städten und Kreisen Brandenburgs erwartet. Bürgermeister Oliver Hermann macht keinen Hehl aus seiner Freude, „dass auch aus meiner Heimatstadt Prenzlau ein Bus dabei ist“. „An Bord sind auch meine Eltern.“

Natürlich geht es beim Landesfest an der Elbe auch maritim zu. So ist der Landeskanuverband Brandenburg mit 79 Aktiven im Nedwighafen vertreten. „Wir zeigen die Bandbreite vom Kanu-Wandern über den Leistungssport, dem Kanu-Polo und dem Stand-Up-Paddling. Außerdem sind Aktive mit Handicap dabei und natürlich fehlen auch die Drachenboote nicht, die in Wittenberge ja sehr bekannt sind“, sagt Verbands-Vizepräsidentin Dajana Pefestorff. Im Vordergrund stehe, dass sich jeder Besucher selbst ausprobieren kann, egal ob beim Polo oder stehend auf einem breiten Kunststoffbrett. „Und jeder kann sich mal in einen Canadier oder Kajak setzen und versuchen, eine 15-Meter-Strecke zu bewältigen. Wer am weitesten kommt, kann in einem Zweier-Kajak oder -Canadier mitfahren.“ Los geht’s für die Kanuten am heutigen Sonnabend um 9.30 Uhr mit der Wanderfahrt von Gnevsdorf nach Wittenberge, dann folgt der Bootskorso. Die anderen Aktivitäten finden ganztägig statt.