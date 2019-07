Stadt- und Hafenfest Wittenberge : Wir tanzen Mambo im Hafen

Stadtfest möchte stärker Familien ansprechen.

von Hanno Taufenbauch

23. Juli 2019, 20:00 Uhr

Es war eine willkommene Zwangspause. Eine Chance, Kraft zu tanken, neue Ideen zu sammeln. Nachdem im vergangenen Jahr das Stadt- und Hafenfest zu Gunsten des Brandenburg-Tages ausfiel, bereiten die Macher das diesjährige Fest umso engagierter vor. Mit Lou Bega und seinem Hit „Mambo No. 5“ ist in jedem Fall gute Stimmung garantiert.

Das Fest vom 16. bis 18. August soll runder werden, die Familie mehr in den Mittelpunkt rücken, sagt Heike Bayer. Sie gehört zur AG Stadtfest, die die Fäden in der Hand hält. So wolle man an den Erfolg vor zwei Jahren anknüpfen und Freitagabend erneut regional bekannte DJ‘s im Nedwighafen auflegen lassen. „Damit sprechen wir klar eine junge Zielgruppe an, während der Samstag ganz im Zeichen der Familie steht“, so Bayer.

In der Bahnstraße hoffen sie tagsüber auf viele Besucher. Mit Annemarie Eilfeld steht auf der Bühne eine Künstlerin, die ihren Durchbruch der Castingshow DSDS zu verdanken hat. Dabei setzte sie nicht nur musikalisch Akzente, sondern auch mit ihren recht freizügigen Auftritten. Unsere Leser haben die Chance, Annemarie Eilfeld persönlich zu treffen. In Kürze werden wir ein „Meet and Great“ mit ihr verlosen.

Damit entlang der Bummelmeile die Stimmung nicht abreißt, haben die Veranstalter die Thüringer Gugge Musiker Apolda engagiert. Mit ihrer eher für den Karneval typischen Blasmusik werden sie zu erleben sein. „Das ist ein Ergebnis des Brandenburg-Tages“, sagt Bayer. Damals sei die Gruppe so gut angekommen, dass sie ganz weit oben auf dem Wunschzettel stand.

Das Landesfest habe auch andere Wünsche geweckt, gibt Bayer zu. „Aber manches können wir nicht finanzieren und ein Tagesfest ist für Händler weniger attraktiv als ein Wochenende. Deshalb habe es viele Absagen gegeben. Doch davon wollen sie sich nicht entmutigen lassen.

Für die 28. Auflage des Stadt- und Hafenfestes können sie auf viel Erfahrung zurückgreifen. Gründungsmitglieder wie Elfi Eickmann, Michael Wundrack, Hartmut Steinke, Uwe Freudenberg oder auch Bernd Gerhardt sind von Beginn an dabei. Mit dem Wittenberger Interessenring und dem Kulturhaus gebe es eine gute Zusammenarbeit. „Insbesondere Franziska Lenz ist eine Bereicherung“, sagt Heike Bayer.

Für den Sonntag gibt es neue Ideen. Das Programm soll stärker familienorientiert ausgerichtet werden, mehrere Generationen ansprechen. Deshalb werde Blas- und Shantymusik nur ein Bestandteil sein. Neu dazu kommt beispielsweise ein Auftritt des Lenzener Karnevalvereins.

Heike Bayer betont, dass mit Ausnahme der Abendveranstaltung am Sonnabend, das Lou Bega-Konzert, alle Angebote eintrittsfrei sind.