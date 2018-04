Bälow rüstet sich zur 700-Jahrfeier : „Wir tun es für uns und unser Dorf“

Bälower mit Blick auf den 700. Geburtstag ihres Dorfes im Einsatz. Am Freitag und Sonnabend viel geschafft

von Barbara Haak

08. April 2018, 15:56 Uhr

„Tatsächlich, hier ist auch noch ein Stück vom Weg“, sagt Christa Weger. Mit ihrem Spaten hat sie unter der Grasdecke einen Kantenstein ertastet und fängt nun an, das Grün abzustechen. Ein Stück vor ihr, da, wo Friedel Schulz beim Hacken ist, zeichnet sich der Weg schon wieder deutlich ab. Er führt über die Festwiese bzw. den Dorfplatz, war aber seit Jahren als solches so gut wie nicht mehr wahrzunehmen.

Die beiden Frauen gehören zu den über 35 Bälowern und Freunden des Ortes, die am Sonnabend dem Ruf zu einem großen Arbeitseinsatz folgten. Die einen schafften auf dem Dorfplatz ordentlich etwas weg, die anderen nahmen sich den Gänsesteig vor.

Bälow begeht in diesem Jahr den 700. Jahrestag seiner urkundlichen Ersterwähnung. Das sei doch ein guter Grund für so einen Aktionstag, meint Christa Weger. Und Friedel Schulz fügt hinzu: „Wir tun es für uns und unser Dorf.“ Auf der Festwiese wird übrigens Ende Juni der Dorfgeburtstag groß gefeiert, sagen sie.

Dann werden die Gäste auch über eine neue kleine Treppe den Hang an der Wiese erklimmen können. Dirk Schlee und Jörg Seliger sind gerade dabei, eine der schweren Betonstufen an ihren richtigen Platz zu bugsieren. Mit einem kleinen Bagger hat Andreas Bock dafür den Platz geschaffen. „Wir sind froh, dass wir bei unserem Einsatz von der Firma Eggers Umwelttechnik unterstützt werden“, sagt der junge Mann und verweist auf die Technik, die die Firma, in der er arbeitet, für den Aktionstag sponserte. Und auch Material dafür, damit der freigelegte Weg mit einer wasserdurchlässigen Schicht bedeckt werden könne, kommt von Eggers.

Bereits Freitagnachmittag waren Fleißige im Einsatz, haben vieles vorbereitet und manches geschafft. Auf ihr Konto geht auch die neue Schwelle unter dem ebenfalls neuen Tor bei der Feuerwehr.

Im Gänsesteig haben Männer am Freitag schon die Pflastersteine aufgenommen. „Der Weg hatte sich stellenweise gesenkt. Das Gras war durchgewachsen“, sagen Benjamin Ploigt und Wilhelm Pröhl. Der schmale Weg war vor 25 Jahren gepflastert worden. Nun wird er erneuert und soll wieder lange halten, sind sich die Männer einig. Dafür sorgen mit ihrem Einsatz auch Lennert Stankewitz und Georg Mannion, ein Engländer, der seit fast fünf Jahren in Bälow lebt und jetzt das Pflaster verlegt. Alles im Blick hat Marko Holländer. „Er ist unser Fachmann“, sagt die Truppe, „und weiß, wie man es richtig macht“, sagen die Männer. Holländer ist gelernter Straßenbauer. Der Gänsesteig führt als Fußweg an jenen Platz etwas außerhalb des Ortes, wo zum großen Fest die Autos parken. Dass er wieder in Ordnung gebracht wird, gehört auch zu den Vorbereitungen.