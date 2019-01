Prignitz : Wirtschaft feiert am Samstag

von hata

22. Januar 2019, 09:48 Uhr

Der Unternehmerball findet in diesem Jahr nicht an einem Freitag, sondern einem Samstag statt. Termin ist der 23. März, informiert die Wirtschaftsinitiative Westprignitz (WIW). Damit folge die WIW einem vielfach geäußerten Wunsch von Gästen, die den Sonnabend bevorzugen würden. Der Ball findet auf der Ölmühle in Wittenberge statt. Es spielt die NDR Showband, die bereits in der Vergangenheit mehrfach den Ball musikalisch begleitet hat. Karten gibt es bei der WIW über Corina Sixt-Röppnack: Telefon 03877 9253-60 oder per Mail: corina.sixt@wg-wittenberge.de