Wootz : Wischefest mit Modenschau

Am 3. August ist es wieder so weit.

von Doris Ritzka

30. Juli 2019, 09:04 Uhr

Das kleine Dorf Wootz unmittelbar an der Elbe gelegen feiert Wischefest. Unter Leitung der neugewählten jungen Bürgermeisterin soll es auch Schritt für Schritt etwas Neues geben. Und so wurde in diesem Jahr eine Modenschau mit ins Programm aufgenommen. Gegen 15.30 Uhr ist diese geplant.

Eingleitet wird das Fest aber bereits um 13.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend sind Groß und Klein auf den Sportplatz bzw. im Festzelt eingeladen, wo ab 14 Uhr zur großen Kaffeetafel mit Musik gebeten wird. Hüpfburg, Kinderschminken, viele Spiele, die die freiwillige Feuerwehr organisiert, und so manches mehr sind zudem im Angebot und der Grant, dass es nicht langweilig wird. Tags darauf stellen die Blauröcke ihr Können wettkampfmäßig unter Beweis.